P er chi crede che “leggere libri sia il gioco piĂą bello che l’umanitĂ abbia inventato”, come scriveva l’impronunciabile poeta polacca Wislawa Szymborska, scegliere i libri giusti per la vacanza è compito non da poco. PerchĂ© i libri – come gli umani – non si giudicano dall’aspetto. Possono ingannare, promettere emozioni forti e poi intorpidirti, non assolvere al compito che ti è caro: portarti via, da te stessa e dal tuo quotidiano. Libri brevi da portare in viaggio: 11 titoli da leggere d’un fiato X Leggi anche › Libri che ci cambiano la vita, i nostri preferiti Un rischio e un peso se, come me, ti ostini a leggere su carta perchĂ© i libri ti piacciono come oggetti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Scegliere i titoli giusti per la vacanza è compito non da poco. Perché i libri possono ingannare, promettere emozioni forti e poi deluderti