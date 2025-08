Sara Curtis vola nelle batterie dei 50 stile libero ai Mondiali | record italiano e in semifinale col 3° tempo!

Riprende con vigore la corsa di Sara Curtis nel penultimo giorno di gare dei Mondiali 2025 di nuoto in vasca lunga. Alla World Aquatics Championships Arena di Singapore, l'azzurra era chiamata all'impegno nelle batterie dei 50 stile libero femminili, reduce dalla prima finale in carriera in una rassegna iridata assoluta nei 100 sl, prima azzurra a centrare quest'obiettivo. Si può affermare che la piemontese abbia resettato molto bene rispetto alle emozioni dell'atto conclusivo, che non l'ha soddisfatta dal punto di vista squisitamente cronometrico. Per questo, Sara andava in cerca di una risposta proprio nelle heat ed è arrivata: record italiano in 24.

Sara Curtis e il suo messaggio contro il razzismo - La nuotatrice italiana di origini nigeriane affronta le ingiustizie con coraggio e determinazione.

Mondiali Singapore 2025, diretta: Sara Curtis sfiora il sogno nei 100 stile libero. Ceccon, record italiano nei 100 farfalla. Dove vederle in chiaro, orari - Oggi, venerdì 1° agosto, si disputerà la giornata numero 6 dei mondiali di nuoto in corsia a Singapore.

