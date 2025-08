Sara Curtis non le manda a dire | Gli haters? Devo ringraziarli…In semifinale posso andare più forte

Un fulmine per aprire la penultima giornata dei Mondiali 2025 di nuoto in vasca lunga a Singapore. Sara Curtis ha destato questa sensazione nelle batterie dei 50 stile libero femminili. Messo alle spalle tutto quello che si è vissuto nella prima finale assoluta livello mondiale dei 100 sl, l’azzurra ha ritrovato la giusta concentrazione per esprimersi al meglio in questa particolare specialitĂ . Curtis, infatti, ha siglato il nuovo record italiano di 24.41, migliorando di due centesimi il primato nazionale che giĂ le apparteneva e realizzato nel corso degli Assoluti primaverili a Riccione. Un bel modo anche di reagire all’atto conclusivo delle due vasche dove il riscontro cronometrico non l’aveva soddisfatta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sara Curtis non le manda a dire: “Gli haters? Devo ringraziarli…In semifinale posso andare piĂą forte”

Sara Curtis e il suo messaggio contro il razzismo - La nuotatrice italiana di origini nigeriane affronta le ingiustizie con coraggio e determinazione. Leggi tutto Sara Curtis: la campionessa di nuoto che sfida i pregiudizi razziali su Donne Magazine.

