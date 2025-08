Sara Curtis molto carica | Ero convinta di nuotare il record italiano nei 50 sl Gli haters? Mi danno più motivazioni

Un fulmine per aprire la penultima giornata dei Mondiali 2025 di nuoto in vasca lunga a Singapore. Sara Curtis ha destato questa sensazione nelle batterie dei 50 stile libero femminili. Messo alle spalle tutto quello che si è vissuto nella prima finale assoluta livello mondiale dei 100 sl, l’azzurra ha ritrovato la giusta concentrazione per esprimersi al meglio in questa particolare specialitĂ . Curtis, infatti, ha siglato il nuovo record italiano di 24.41, migliorando di due centesimi il primato nazionale che giĂ le apparteneva e realizzato nel corso degli Assoluti primaverili a Riccione. Un bel modo anche di reagire all’atto conclusivo delle due vasche dove il riscontro cronometrico non l’aveva soddisfatta. 🔗 Leggi su Oasport.it

