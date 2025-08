Sapri indossa la storia | presentata la maglia che celebra i 10 anni del Premio Terre del Bussento

Tempo di lettura: 2 minuti Tre icone. Tre immagini che sono identità scolpita nella memoria collettiva: la Spigolatrice, resa eterna dai versi di Mercantini, Carlo Pisacane, rivoluzionario romantico che qui tentò il suo sogno libertario, e la Specola, osservatorio astronomico che veglia sulla città e sul suo mare. È stata presentata ieri mattina, a Sapri, la maglia celebrativa per i dieci anni del Premio Terre del Bussento, e che ha racchiuso in sé storia, cultura e orgoglio territoriale. Alla presentazione ufficiale erano presenti il sindaco Antonio Gentile, l’assessore Amalia Morabito, il presidente di Terre del Bussento Matteo Martino e il comandante della Polizia Municipale Antonio Abbadessa, che hanno sottolineato l’importanza di questo decennale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sapri indossa la storia: presentata la maglia che celebra i 10 anni del Premio Terre del Bussento

