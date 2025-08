Santini al centro dell’inchiesta di Pesaro | la messinscena del pc e i silenzi ecco perché lui rischia più di tutti

Pesaro, 2 agosto 2025 – Massimiliano Santini rischia più di tutti e mette il proprio destino nelle mani di Ricci. Non solo per il “giallo” del pc portatile del Comune di Pesaro, al centro di un’accusa di peculato e falso, ma anche perché il suo silenzio, secondo gli inquirenti, potrebbe rafforzare il pericolo di inquinamento delle prove, uno dei presupposti che, nel diritto processuale penale, possono giustificare l’adozione di una misura cautelare personale. Finora la Procura è stata prudente e garantista, evitando forzature. Ma con gli elementi raccolti e la scelta di non parlare, il quadro rischia di diventare più pesante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Santini al centro dell’inchiesta di Pesaro: la messinscena del pc e i silenzi, ecco perché lui rischia più di tutti

In questa notizia si parla di: pesaro - santini - centro - rischia

“Affidopoli” a Pesaro: il consulente Santini non risponde ai Pm, mercoledì l’interrogatorio di Matteo Ricci - Non ha parlato Massimiliano Santini  sulla vicenda ‘Affidopoli’. L’ex consigliere comunale di Pesaro ed ex creativo, dell’allora sindaco Matteo Ricci, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Santini al centro dell’inchiesta di Pesaro: la messinscena del pc e i silenzi, ecco perché lui rischia più di tutti; Inchiesta di Pesaro, interrogatori al via. Santini non parla, domani toccherà all’ex sindaco Ricci; Ho smarrito il pc. Ma 13 giorni dopo era in casa sua.

Ricci resta al centro delle indagini: i pm chiedono dei rapporti con Santini - Ieri è stato interrogato l'ex capo di gabinetto Arceci: gli inquirenti vogliono chiarire il rapporto tra il candidato governatore e il suo ex collaboratore. panorama.it scrive

Inchiesta di Pesaro, interrogatori al via. Santini non parla, domani toccherà all’ex sindaco Ricci - Santini non parla, domani toccherà all’ex sindaco Ricci" pubblicato il 29 Luglio 2025 a firma di Fq ... Si legge su ilfattoquotidiano.it