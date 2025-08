Nelle Ats lombarde saranno inseriti entro fine anno altri 160 psicologi. Specialisti che si aggiungono ai 135 reclutati con l’ultimo concorso indetto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nel mese di marzo, per un totale di 295 inserimenti nella sanità pubblica in poco più di tre mesi. A livello nazionale, i concorsi banditi da marzo a oggi prevedono l’assunzione di 1.979 funzionari psicologi: l’iniziativa è sostenuta con i fondi dell’ Unione europea e rientra nel programma nazionale 2021-2027 “ Inclusione e lotta alla povertà “. La Lombardia è la regione a cui è stato destinato il numero maggiore di medici sulla base della densità abitativa: tra i primi 135 inserimenti 39 psicologi sono stati assegnati agli ospedali che rientrano nell’Ats Città metropolitana (Milano e provincia e Lodi), 23 nell’Ats Bergamo, 22 nell’Ats Brianza (Monza e Lecco), 18 nell’Ats Insubria (Como e Varese), 13 nelle strutture dell’Ats Brescia, 11 in quelle della Val Padana (Cremona e Mantova). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sanità, la cura pubblica. In arrivo 300 psicologi . Solo tre per la Montagna