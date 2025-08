Sanità e indennizzi Covid è scontro Cliniche private al contrattacco | inviata la diffida alla Regione

È stata inviata ieri mattina, alla Regione, la diffida di Aiop, l’Associazione italiana ospedali privati, che raggruppa le strutture sanitarie accreditata. La diffida ha come oggetto l’intenzione, annunciata e ribadita dal presidente Michele de Pascale, relativa alla revoca della delibera di giunta, datata 11 novembre 2024, sui ristori finanziari sostenuti dalle cliniche convenzionate durante la pandemia. La Regione, allora guidata da Stefano Bonaccini, in piena emergenza Covid (primavera 2020) chiese alle strutture private di restare pienamente operative per far fronte a una situazione la cui evoluzione era ancora del tutto ignota. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

