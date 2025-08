San Siro Inter resta un nodo irrisolto in vista di Euro 2032! Solo tre gli stadi con l’ok

San Siro Inter, il dossier stadi si muove: dopo lo Juventus Stadium anche Roma e Firenze verso l’ok. Incertezza Milano, l’idea per il futuro. Prosegue il lavoro organizzativo in vista di Euro 2032, con l’Italia chiamata a garantire un numero adeguato di impianti all’altezza della competizione continentale. Secondo quanto riportato da Tuttosport, tra le cittĂ in corsa tre hanno giĂ ottenuto una prima valutazione positiva: Torino, Firenze e Roma. Tra queste, l’unico impianto giĂ perfettamente in linea con i requisiti UEFA è l’ Allianz Stadium di Torino, casa della Juventus. Lo stadio bianconero, moderno e funzionale, non necessita di interventi strutturali rilevanti. 🔗 Leggi su Internews24.com

