San Marino Comics 2025 | tutto pronto per la nuova edizione

San Marino si prepara ad accogliere nuovamente uno degli appuntamenti più attesi del panorama culturale e pop italiano: San Marino Comics, in programma dal 29 al 31 agosto, organizzato dall’ Ass. San Marino Comics e LEG Live Emotion Group, un festival che, giunto alla sua dodicesima edizione, sceglie di rinnovarsi e sperimentare, con una visione sempre più armonica e integrata con la cornice unica del centro storico della Repubblica. Il festival sarà realizzato con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo, Segreteria di Stato per l’Industria, Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, Segreteria di Stato per la Sanità e della Giunta di Castello di San Marino e con la collaborazione dell’ Ufficio Turismo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

