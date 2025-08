samb la zampata di re leone recupero lampo per bomber sbaffo

Sempre ferma al palo l’operazione relativa all’arrivo alla Samb di Alessandro Dalmazzi. A ieri sera dalla Samb non arriva l’ufficializzazione dell’arrivo del centrale del Lumezzane, ormai da settimane in predicato di lasciare il club della Val Trompia per trasferirsi in riva all’Adriatico. Un acquisto fortemente voluto da Ottavio Palladini, che per la sua Samb ha bisogno di un difensore di esperienza e che abbia alle spalle campionati di Serie C. E Dalmazzi rappresenta l’identikit perfetto, anche per il fatto che il diesse Stefano De Angelis lo conosce bene, per averlo avuto alle sue dipendenze a Notaresco e Campobasso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

