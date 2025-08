Salvini tra politica e Sferisterio | Lega in caduta di consensi? Mi accontento di essere primo qui

"Vinceremo perché siamo convinti di avere amministrato bene a Macerata e nelle Marche ". È quanto dice il vicepremier Matteo Salvini nel gazebo della Lega in piazza Mazzini, poco prima di andare allo Sferisterio ad assistere al Macbeth. C’è gente ma anche un po’ di agitazione perché un lieve malore ha colto la consigliera regionale Anna Menghi, che si candiderà per le prossime elezioni, e in ambulanza è stata portata in ospedale per gli esami di rito. Salvini ha catalizzato l’attenzione spostando il discorso alle elezioni e durante il suo comizio non è stato interrotto da contestazioni. "Il 28 settembre – ha detto – è in gioco il vostro futuro per i prossimi 20 anni perché, e ve lo dico da ministro delle infrastrutture, servono amministrazioni locali e regionali che dicano sì a differenza di altre realtà dove c’è chi blocca lo sviluppo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Salvini tra politica e Sferisterio: "Lega in caduta di consensi?. Mi accontento di essere primo qui"

In questa notizia si parla di: salvini - sferisterio - lega - politica

Salvini fa tappa a Macerata: serata allo Sferisterio - Macerata, 31 luglio 2025 – Domani il vicepremier e segretario federale della Lega Matteo Salvini sarà a Macerata.

Questa sera a Macerata, nello splendido Sferisterio, per la prima del “Macbeth”, in occasione dell’evento dedicato dal Macerata Opera Festival ai sindaci del territorio. Buona serata amici Vai su Facebook

Salvini tra politica e Sferisterio: Lega in caduta di consensi?. Mi accontento di essere primo qui; Matteo Salvini in tour nelle Marche, tra Moretta, Macbeth e Summer Jamboree; Salvini a Macerata: incontro pubblico in Piazza Mazzini e serata allo Sferisterio con i sindaci del territorio.

Matteo Salvini a Cervia: “Mentre arrivavo qui in bici la gente mi fermava per chiedere più sicurezza” - A inaugurare la Festa della Lega tra selfie e applausi sotto la Torre San Michele il vice premier: con lui sul palco l’onorevole Jacopo Morrone e Daniele Capezzone ... Come scrive msn.com

Ancona, in città arriva la premier Meloni con Tajani e Salvini - Alla Mole di Ancona l'incontro con la premier Giorgia Meloni e i vice Antonio Tajani e Matteo Salvini. Scrive centropagina.it