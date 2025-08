Salvini non punta sulle inchieste | Votate Acquaroli perché è bravo

A Pesaro, Matteo Salvini è arrivato con i binari dell’ alta velocitĂ adriatica ben piantati nel programma, ma il primo scambio è stato tutto giudiziario. Il vicepremier e leader della Lega ha incontrato gli imprenditori insieme ad Aldo Isi, Commissario Straordinario per il potenziamento della rete ferroviaria adriatica nella sede di Confindustria. E l’inchiesta Affidopoli e il ruolo dell’ex sindaco Matteo Ricci, ora eurodeputato e candidato governatore per il centrosinistra, indagato per concorso in corruzione insieme ad altri 23, hanno acceso il dibattito prima ancora che si parlasse di cantieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Salvini non punta sulle inchieste: "Votate Acquaroli perchĂ© è bravo"

In questa notizia si parla di: salvini - punta - inchieste - votate

Fratelli coltelli: Meloni e Tajani ora fanno coppia fissa contro Salvini. il Carroccio non tocca piĂą palla. La premier punta a far saltare il fortino leghista in Trentino - RETROSCENA - Salvini rischia di ritrovarsi un partito regionale senza regioni Altro che maggioranza di centrodestra unita.

Barbara D'Urso in RAI già nel 2026? "Matteo Salvini punta a riportarla in TV" - La conduttrice napoletana potrebbe tornare in TV su Rai1 grazie a un intervento del leghista Matteo Salvini.

Altro colpaccio della maggioranza Meloni-Salvini-Tajani: hanno proposto l'aumento dei pedaggi in autostrada dal 1 agosto, così aggiungiamo un altro po' di carovita per le vacanze (a chi se le può permettere). Però le tasse le stanno tagliando: ai colossi miliar Vai su Facebook

Giorgia Meloni lo aveva detto a Matteo Salvini: «Così perdiamo l'Umbria». E adesso punta al Veneto; Salvini punta su Trump: “Spero che vinca. Andrò negli Usa prima del voto”. Tensioni con Meloni? “Governo dure…; La strana coppia Sala-Salvini per «salvare Milano». Via libera della Camera alla legge, il Pd vota con il governo. M5s: «Aiutano gli speculatori».

Salvini non punta sulle inchieste: "Votate Acquaroli perché è bravo" - Però indirizza una frecciata al candidato di centrosinistra, reo di aver scaricato i suoi collaborat ... Segnala ilrestodelcarlino.it

Inchiesta Milano, Salvini: «Bisogna tornare al voto, bloccano la città» - Io ritengo che sarebbe giusto restituire la parola ai cittadini, ma non per le indagini, io ... msn.com scrive