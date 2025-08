“ Chi meglio può capire una difficoltĂ se non chi la sta vivendo in prima persona?”. Da questa domanda prende forma +Pari – Pare, il nuovo progetto del Comune di Milano per il benessere psicologico dei giovani adulti. Niente studio, niente diagnosi. Solo confronto tra coetanei. Si tratta di gruppi di ascolto e supporto tra pari, totalmente gratuiti e attivi in tre spazi strategici della cittĂ : BASE Milano, la Biblioteca di Affori e il CAM di Turro. A promuoverli è il Comune di Milano insieme alla cooperativa Coesa, che da oltre vent’anni lavora sul territorio con servizi educativi, assistenziali e psicologici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Salute mentale, a Milano sono nati “gruppi di ascolto e supporto tra pari” per i giovani: “Togliamo lo stigma alla sofferenza emotiva”