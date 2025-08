Salomon e JJJJJound hanno migliorato una delle nostre sneaker preferite.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Sono passati ormai più di due anni da quando JJJJound e Salomon hanno deciso di collaborare per la prima volta. Il marchio del canadese Justin Saunders è oggi una delle collaborazioni più ambite nel mondo delle sneaker e anche se il suo percorso nella moda è iniziato come poco più di un blog, la sua visione e le sue connessioni lo hanno portato a diventare un vero punto di riferimento nella moda. La sua storia è strettamente legata a designer del calibro di Heron Preston o Virgil Abloh e, dopo essere diventato consulente per alcuni brand e collaboratore fondamentale per molti altri, la firma di JJJJound in qualsiasi collezione è sinonimo di esclusività . 🔗 Leggi su Gqitalia.it

