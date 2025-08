Salerno riaperto ad una corsia il sottopasso di via Santi Martiri

E‚Äô stato riaperto gioved√¨ sera, ma ad una sola corsia, il sottopasso che collega via Santi Martiri Salernitani con via Dalmazia. Dopo aver aperto il varco del tunnel - come mostrano le foto di Antonio Capuano - gli operai della ditta hanno fatto anche il telaio in cemento armato.¬†Il cantiereE. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: riaperto - corsia - sottopasso - santi

Sottopasso di via Santi Martiri Salernitani: fissata la data di riapertura di una corsia, il video https://ift.tt/2jlTXsn https://ift.tt/oarg52m Vai su X

*Giovedì riapre il sottopasso ad una corsia* ? Alla fine del cantiere manca la maturazione del calcestruzzo, dopodiché le opere di sottofondo, la pavimentazione e l'illuminazione Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #LiraTv #EseiProtagonista #lavori Vai su Facebook

Salerno, riaperto (ad una corsia) il sottopasso di via Santi Martiri; Sottopasso di via Santi Martiri Salernitani: fissata la data di riapertura di una corsia, il; Giovedì riapre il sottopasso ad una corsia.

Salerno: Riapre (parzialmente) il sottopasso di via Santi Martiri Salernitani - Stampa È fissata per giovedì 31 luglio alle ore 19 la riapertura, seppur parziale, del sottopasso di via Santi Martiri Salernitani. Scrive salernonotizie.it

Salerno, sottopasso riaperto. Polemica tra i consiglieri: «Annullare ... - Polemica tra i consiglieri: «Annullare le multe» Discussioni sulla chiarezza del dispositivo: «Segnaletica demenziale per chi è in auto» Il consiglio comunale ... Segnala ilmattino.it