Sala festeggia per un’accusa in meno Resta sulla graticola ma va in vacanza

Archiviata l'induzione indebita, rimane solo il falso ideologico Il sindaco parla di riscossa però è isolato. E i dem annaspano.

La Scala festeggia un altro anno in utile: sala sempre piena al 92% e 244mila euro a serata - Milano, 15 giugno 2025 – L’istantanea che ne viene fuori è quella di un teatro in salute. E non potrebbe essere altrimenti per una realtà culturale con numeri da grande azienda che da 19 anni chiude la stagione in pareggio o in utile.

SANTA MARIA DI SALA (VENEZIA): 3P VERNICIATURE FESTEGGIA 50 ANNI DI ECCELLENZA ARTIGIANA - ABBONATI A DAYITALIANEWS “Preferiamo le mani e gli occhi dei nostri operatori ai robot” – La filosofia della storica azienda veneta che celebra mezzo secolo di attività Santa Maria di Sala (VE) – 3P Verniciature spegne 50 candeline e lo fa celebrando una storia fatta di passione, artigianalità e continua innovazione.