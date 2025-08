Sabbia negli occhi | cosa fare e cosa evitare

In estate in spiaggia i vacanzieri e soprattutto i bambini hanno un solo desiderio: organizzare una giornata al mare, sulla sabbia fine dove splende il sole. Sì, ma ecco che basta un piccolo dettaglio per rovinare la giornata. Un po' di sabbia che scivola accidentalmente nell'occhio. Si pensa che strofinandola, verrà via più facilmente, ma purtroppo non è così. In alcuni casi, può addirittura peggiorare la situazione. Strofinarsi l'occhio non è la soluzione. La sabbia è composta da piccolissimi sassolini, che si depositano dietro la palpebra e sulla congiuntiva, strofinando la cornea. La sensazione è immediatamente molto fastidiosa e lo sfregamento non fa che peggiorare la situazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sabbia negli occhi: cosa fare e cosa evitare

Scava buca e muore a 17 anni soffocato dalla sabbia a Montalto di Castro, cosa è successo - Un gioco d’estate si è trasformato in tragedia sulla spiaggia libera, intorno alle 15:00 di giovedì 10 luglio, nei pressi del camping Villaggio California, dove un ragazzo romano di 17 anni, identificato con le iniziali R.

Cosa sappiamo sul tragico incidente in cui un 17enne è morto sepolto dalla sabbia a Montalto - Stava giocando con i fratelli, avevano scavato un tunnel nella sabbia e lui, il più grande, ha deciso di attraversarlo.

‘Riccardo è sotto la sabbia’, cosa è successo davvero al ragazzo morto sepolto a Montalto - Una vacanza in famiglia trasformata in tragedia. Si era allontanato di pochi metri dalla spiaggia del campeggio per scavare una buca nella sabbia.

Cosa fare se un bimbo mangia la sabbia? Quali i rischi e i sintomi che devono preoccupare? - I consigli di Gianvincenzo Zuccotti, Direttore del Dipartimento di Pediatria dell'Ospedale Buzzi di Milano Per i bambini, la spiaggia è un vero e proprio laboratorio di esplorazione e libertà. msn.com scrive