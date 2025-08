Russia 3 morti nella notte per attacchi di droni ucraini

Tre persone sono rimaste uccise in Russia nel corso di attacchi di droni ucraini nella notte fra venerdì e sabato nelle regioni di Rostov e Penza, nel sud, e in quella di Samara, lontana dal fronte. Lo hanno reso noto le autoritĂ locali. Le forze armate russe hanno annunciato di aver intercettato nella notte 112 droni ucraini. Nella regione di Samara, sul Volga, a 800 chilometri dalla frontiera ucraina, un uomo anziano è morto quando la sua casa in campagna ha preso fuoco per la caduta dei frammenti di un drone colpito. Una impresa è stata colpita nella notte da droni ucraini nella regione di Penza.

