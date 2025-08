Rugby torna dopo 16 anni la Supercoppa Italiana | Rovigo-Viadana si giocherà il 26 settembre

Dopo le quattro edizioni disputate tra il 2006 ed il 2009, tornerà ad essere giocata la Supercoppa Italiana di rugby: allo Stadio Tommaso Fattori dell’Aquila, venerdì 26 settembre, alle ore 19:00, Femi-CZ Rugby Rovigo Delta e Rugby Viadana 1970 si contenderanno il primo trofeo stagionale. Si affronteranno il Rovigo, vincitore nella scorsa stagione sia dello Scudetto che della Coppa Italia, ed il Viadana, finalista in campionato dopo aver chiuso al primo posto in classifica nella regular season: i lombardi hanno già vinto una volta il trofeo, nel 2007, mentre i veneti non hanno mai messo in bacheca la Supercoppa. 🔗 Leggi su Oasport.it

