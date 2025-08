Rugby femminile le convocate dell’Italia per il Test Match con il Giappone

La Nazionale italiana di rugby femminile si appresta ad affrontare l’ultimo Test Match prima della Coppa del Mondo 2025, in programma in Inghilterra: sabato 9 agosto, alle ore 19.30, le azzurre affronteranno allo Stadio San Michele di Calvisano il Giappone. Il CT dell’Italia, Fabio Roselli, ha diramato l’elenco delle 32 convocate, alle quali si aggiungeranno 2 invitate, che si raduneranno lunedì 4 agosto a Parma: le azzurre partiranno poi per Calvisano venerdì 8 agosto, in vista dell’incontro del giorno successivo. Rugby femminile: una buona Italia batte la Scozia CONVOCATE ITALIA RUGBY. Ilaria ARRIGHETTI (Stade Rennais Rugby) Alia BITONCI (Valsugana Rugby Padova) Gaia BUSO (Villorba Rugby) Beatrice CAPOMAGGI (Villorba Rugby) Giada CORRADINI (Svincolata) Alyssa D’INCA’ (Blagnac Rugby) Giordana DUCA (Valsugana Rugby Padova) Elena ERRICHIELLO (Unione Rugby Capitolina) Valeria FEDRIGHI (Rugby Colorno) Alessandra FRANGIPANI (Villorba Rugby) Elisa GIORDANO (Valsugana Rugby Padova) Francesca GRANZOTTO (Exeter Chiefs) Laura GURIOLI (Villorba Rugby) Isabella LOCATELLI (Rugby Colorno) Veronica MADIA (Svincolata) Sara MANNINI (Rugby Colorno) Gaia MARIS (Valsugana Rugby Padova) Aura MUZZO (LOU Rugby) Alessia PILANI (Stade Bordelais Rugby) Alissa RANUCCINI (LOU Rugby) Beatrice RIGONI (Sale Sharks) Sara SEYE (Ealing Trailfinders) Francesca SGORBINI (ASM Clermont Rugby) Michela SILLARI (Valsugana Rugby Padova) Desiree SPINELLI (Benetton Rugby Treviso) Emanuela STECCA (Villorba Rugby) Sofia STEFAN (RC Toulon) Emma STEVANIN (Valsugana Rugby Padova) Sara TOUNESI (Stade Bordelais Rugby) Silvia TURANI (Harlequins) Vittoria VECCHINI (Valsugana Rugby Padova) Beatrice VERONESE (Valsugana Rugby Padova) ATLETE INVITATE Sofia CATELLANI (Svincolata) Gabriella SERIO (Rugby Colorno). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rugby femminile, le convocate dell’Italia per il Test Match con il Giappone

In questa notizia si parla di: rugby - femminile - convocate - italia

Rugby femminile, il Villorba campione d’Italia 2025! Battuto il Valsugana - Si è appena conclusa la finalissima della Serie A Elite femminile di rugby e allo stadio Maurizio Quaggia di Mogliano Veneto sono scese in campo il Villorba e il Valsugana.

Rugby femminile, pubblicato il calendario del Sei Nazioni 2026: Italia in casa con Scozia ed Inghilterra - E’ stato pubblicato il calendario del Sei Nazioni 2026 di rugby femminile, che si disputerà da sabato 11 aprile a domenica 17 maggio del prossimo anno: l’Italia esordirà in Francia e giocherà in casa soltanto due match, ospitando Scozia ed Inghilterra, rispettivamente nel terzo e nel quarto turno.

Rugby femminile, le convocate dell’Italia per il raduno di Formia: 33 azzurre al lavoro in vista di due Test Match - L’ Italia del rugby femminile prosegue nella marcia d’avvicinamento alla Coppa del Mondo 2025, in vista della quale le azzurre affronteranno anche due Test Match: continua la preparazione della Nazionale con un raduno previsto a Formia (Latina) da lunedì 23 a sabato 28 giugno.

Per le ragazze di coach Fabio Roselli sarà l’ultimo test prima della Rugby World Cup Vai su X

Rugby femminile, le convocate dell’Italia per il Test Match con il Giappone; Italia Femminile: le Azzurre convocate per preparare il match col Giappone; Italia Femminile: 32 convocate in preparazione del Giappone.

Rugby: Italia U20, le convocate per le Women's Summer Series - Il responsabile tecnico della Nazionale Italiana Femminile U20, Diego Saccà, ha diramato la lista delle atlete che prenderanno parte alla seconda edizione delle Women's Summer Series, in ... Si legge su sportmediaset.mediaset.it

Rugby femminile – L’Italia piega la Scozia (34-29) nel test match allo Zaffanella - Viadana Dopo le emozioni del Mondiale U20 maschile, lo stadio Zaffanella di Viadana torna ad accendersi con un altro evento internazionale di prestigio. Lo riporta vocedimantova.it