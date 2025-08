ruba bancomat e preleva denaro a luzzara denunciato

Luzzara (Reggio Emilia), 2 agosto 2025 - Prima avrebbe rubato il portafogli con documenti e due bancomat da un’auto in sosta, nella zona della golena e del lido Po di Luzzara, ai danni di un pensionato di 71 anni. E subito dopo avrebbe usato le carte elettroniche per prelevare 1.250 euro, dalla cassa continua di due banche differenti, situate nella zona. E’ accaduto l’11 giugno a Luzzara, con i carabinieri della locale caserma ad avviare le indagini subito dopo aver ricevuto la formale denuncia della vittima. Gli accertamenti hanno portato a un uomo di 28 anni, abitante a Guastalla, ora denunciato per furto e indebito utilizzo di carte di pagamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

