Roma tragedia al Giubileo dei Giovani muore una ragazza di 18 anni | il dolore del Papa

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una giovane pellegrina egiziana colpita da un arresto cardiaco durante il rientro. Aveva solo 18 anni ed era giunta a Roma per partecipare al Giubileo dei Giovani 2025. La ragazza, originaria dell’Egitto e parte della delegazione Egitto–Sud Sudan, è morta questa notte tra il 1 e il 2 agosto a causa di un arresto cardiaco mentre si trovava a bordo del pullman diretto verso il suo alloggio. Il malore e i tentativi di soccorso. La giovane, che alloggiava con il suo gruppo presso la parrocchia di Artena, in provincia di Roma, soffriva di problemi cardiaci e, secondo quanto riferito, aveva giĂ avvertito un leggero malessere nella mattinata. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Roma, tragedia al Giubileo dei Giovani, muore una ragazza di 18 anni: il dolore del Papa

In questa notizia si parla di: roma - giubileo - giovani - anni

Di Santo, la Banda Musicale di Castelvenere domani a Roma per il Giubileo - Tempo di lettura: < 1 minuto “La Banda musicale di Castelvenere parteciperà domani a Roma al Giubileo delle Bande e della Musica Popolare”.

Giubileo, 5mila pellegrini salernitani a Roma. L'Arcivescovo Bellandi a San Pietro: "Tenere accesa la fiaccola della speranza" - La Chiesa salernitana in pellegrinaggio a Roma, oggi, in occasione del Giubuleo, guidata dall'Arcivescovo, di Salerno-Campagna-Acerno, S.

I diritti umani e il Giubileo: un giorno di scoperta e ispirazione progetto del Liceo Copernico a Roma - Il 2 maggio 2025, a Roma, si è tenuto un incontro per il concorso “Un Corto per i Diritti Umani 2024-2025”, organizzato dall’Organizzazione per i Diritti Umani e la Tolleranza ETS, in collaborazione con “Gioventù per i Diritti Umani”.

Giubileo dei giovani: un’esperienza che cambierà la vita! Dal 28 luglio al 3 agosto 2025, Roma aprirà le sue porte a giovani dai 18 ai 35 anni per vivere insieme la settimana del Giubileo dei Giovani — un viaggio spirituale, culturale e comunitario –, nell’ Vai su Facebook

Giubileo Giovani, tutti in fila al Circo Massimo per l’ultima confessione prima del grande raduno https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/08/02/news/giubileo_giovani_confessioni_circo_massimo-424767828/?rss&ref=twhl… Vai su X

Giubileo, Meloni: Fate chiasso come 25 anni fa. Il Papa: Dolore per morte della giovane egiziana - Prosegue filtraggio pellegrini: 4 step per l'ingresso; Giubileo dei Giovani, il piano sicurezza ai varchi di Tor Vergata; Roma, cittĂ della speranza: i luoghi del Giubileo dei giovani.

Roma, ragazza di 18 anni morta per un arresto cardiaco: era arrivata per il Giubileo dei giovani. Il Papa: «Profondo dolore» - Era arrivata a Roma per celebrare il Giubileo dei giovani ma purtroppo è morta per un arresto cardiaco in pullman, nella notte, mentre faceva ritorno al suo alloggio. ilmessaggero.it scrive

Malore sul pullman, ragazza di 18 anni muore per un arresto cardiaco: era a Roma per il Giubileo dei giovani - Era arrivata a Roma per celebrare il Giubileo dei giovani ma purtroppo è morta per un arresto cardiaco in pullman, nella notte, mentre faceva ritorno al suo alloggio. Come scrive ilmattino.it