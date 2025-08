Roma tappa a Lens prima del ritiro in Inghilterra | Dybala a parte Svilar recupera

La preparazione della Roma entra sempre più nel vivo. Dopo i primi test svolti a Trigoria contro Trastevere, Unipomezia e Cannes, oltre alla trasferta in Germania contro il Kaiserslautern, i giallorossi si preparano ora a volare in Francia per proseguire il loro percorso di avvicinamento alla nuova stagione. Nella giornata di ieri, la squadra si è ritrovata al centro sportivo Fulvio Bernardini: pranzo obbligatorio per tutto il gruppo e seduta pomeridiana sotto lo sguardo attento di Gian Piero Gasperini, a meno di 24 ore dalla prossima sfida. I giocatori hanno poi trascorso la notte a Trigoria e questa mattina è previsto il volo per la Francia, dove alle ore 18 andrà in scena la quinta amichevole precampionato: Lens-Roma, allo Stade Bollaert-Delelis.

Lens-Roma, ultima tappa prima dell’Inghilterra: Gasperini cerca conferme con Dovbyk titolare; Lens - Roma in Diretta Streaming | IT; Atalanta, test contro il Lipsia con Scamacca titolare. E intanto Lookman cancella la Dea dai social.

Roma, Pellegrini non parte per l'Inghilterra. Dybala c'è ma non giocherà col Lens - Alle 18 i giallorossi sfideranno la squadra francese prima della partenza per l’Inghilterra. Secondo ilmessaggero.it

Roma in amichevole in Francia contro il lens: dati su formazioni, orari e diretta - La roma affronta il lens in amichevole il 2 agosto 2025 a lens, test importante per gasperini e la squadra giallorossa, con diretta esclusiva su dazn dallo stadio bollaert- Da gaeta.it