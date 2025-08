Roma nel mirino Haidara per il centrocampo | il Lipsia fissa il prezzo

La Roma continua a lavorare sul mercato per consegnare a Gian Piero Gasperini una rosa completa. Dopo i diversi innesti giĂ ufficializzati, i giallorossi cercano ora un centrocampista con caratteristiche difensive, in grado di dare equilibrio e copertura al reparto. Profilo alla Rios. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo Frederic Massara s ta monitorando con attenzione Amadou Haidara, mediano del Lipsia. Classe ’98, è uno dei titolari fissi della squadra tedesca e si è messo in luce in Bundesliga per intercetti e palloni recuperati, qualitĂ che lo rendono simile al profilo di Rios, il colombiano ex Palmeiras sfumato nei giorni scorsi (ha scelto il Benfica). 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, nel mirino Haidara per il centrocampo: il Lipsia fissa il prezzo

