Roma Massara libera spazio in rosa | Saud e Solbakken in uscita

Prosegue senza sosta il calciomercato della Roma, che nelle prossime ore dovrebbe ufficializzare l’arrivo di Daniele Ghilardi, difensore classe 2003 prelevato dall’Hellas Verona. Ma il lavoro di Frederic Massara è tutt’altro che finito: per soddisfare le richieste di Gian Piero Gasperini, serviranno almeno altri tre rinforzi. Nel dettaglio, l’allenatore giallorosso attende ancora un difensore centrale, soprattutto in caso di partenza di uno tra Kumbulla e Hermoso, un trequartista di piede destro da schierare a sinistra, e un altro centrocampista da affiancare a Koné, Cristante ed El Aynaoui. In rosa ci sono anche Pisilli e Pellegrini, ma entrambi sono considerati più adatti alla trequarti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Massara libera spazio in rosa: Saud e Solbakken in uscita

In questa notizia si parla di: roma - massara - libera - spazio

Finisce l'avventura di Massara al Rennes: risoluzione consensuale per l'ex Milan e Roma - Arrivano grosse novità dal Rennes. Frederic Massara, ex dirigente del Milan e della Roma arrivato in Francia solamente durante lo scorso anno,.

Calciomercato Roma, tanti saluti Abraham e Massara si gioca la lista di Gasperini - Con la cessione di Tammy Abraham ufficialmente definita, la Roma entra ora nella fase operativa del proprio mercato in entrata.

Calciomercato Roma, Massara ci prova per Gloukh: torna in auge Laurienté? - Finalmente le prime ufficialità in casa Roma, desiderosa di mettere a punto una rosa valida per la qualificazione alla prossima Champions League.

Wesley, Ferguson e Neil: è l’ora dei nuovi arrivati Corriere dello Sport (J.Aliprandi) Per Gasperini la partita di oggi contro il Cannes alle 18:00 sarà l’occasione per schierare in campo dal primo minuto i nuovi acquisti. Spazio in avanti a Evan Ferguson. El Ayna Vai su Facebook

Echeverri-Roma, il giocatore vuole i giallorossi. Massara chiede l’opzione di acquisto; Roma, sprint su Ferguson: Massara accelera per battere la concorrenza; Centrocampo Roma, out Douath e Paredes in El Aynaoui: spazio a un giovane o altro investimento corposo?.

Massara ‘risponde’ a Gasperini: scambio e via libera Roma - Calciomercato Roma, scambio improvviso e Gasperini accontentato: il piano di Massara per imprimere lo sprint decisivo. Riporta asromalive.it

Echeverri-Roma, il giocatore vuole i giallorossi. Massara chiede l’opzione di acquisto - Concretizzate gli arrivi di Wesley, Vasquez e prossimamente Ghilardi, la Roma è pronta a cercare con decisione una seconda punta che possa adattarsi al gioco di Gasperini. Come scrive msn.com