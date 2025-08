Roma-Lens dove vedere l'amichevole in TV e streaming | orario e formazioni della partita

Roma-Lens è il match valido come amichevole per i giallorossi. La squadra di Gasperini sfiderĂ i francesi oggi, sabato 2 agosto, con calcio d'inizio alle ore 18:00 allo stadio Bollaert-Delelis di Lens. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Roma-El Aynaoui, trattativa calda: accordo con il giocatore, si avvicina l’intesa con il Lens - La Roma accelera sul mercato e stringe per Neil El Aynaoui, centrocampista classe 2001 del Lens. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, i giallorossi avrebbero già trovato un principio di accordo con il giocatore, pronto a firmare un contratto fino al 30 giugno 2030.

Saud ai saluti, la Roma valuta il prestito: non solo il Lens sulle sue tracce - La stagione si è appena conclusa e per la Roma si avvicina il momento del calciomercato estivo. I giallorossi hanno archiviato il quinto posto, che vuol dire qualificazione alla prossima Europa League.

Roma, prende forma il calendario estivo: fissata un’amichevole con il Lens - Nonostante la stagione sia da poco terminata, continua ad esserci fermento in casa Roma, con questi primi giorni di giugno che sono stati molto importanti per il futuro.

Lens, i convocati di Sage per la sfida contro la Roma: c'è l'ex Inter Satriano #ASRoma #Vocegiallorossa #SerieA #LensRoma Vai su X

Saud va in prestito al Lens: accordo in prestito fino al 2026 con diritto di riscatto. In bocca al lupo! @s.abdualhamed66 #ASRoma #ForzaRoma Vai su Facebook

