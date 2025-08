Rocío Muñoz Morales torna in pubblico dopo il caso Bova ed è più bella che mai

Rocío Muñoz Morales e Raoul Bova sono al centro delle cronache rosa nazionali, dopo l’ultima puntata del podcast di Fabrizio Corona, Falsissimo, in cui è stato divulgato un messaggio audio che l’attore avrebbe inviato a una modella, Martina Ceretti e che svelava anche un suo tradimento ai danni della compagna. La questione, già abbastanza spinosa di suo, è diventata anche oggetto d’indagini giudiziarie visto che Raoul Bova avrebbe deciso di presentare una denuncia contro coloro che hanno volontariamente diffuso il suo messaggio vocale. Negli ultimi giorni l’amato attore ha anche fatto appello al Garante della Privacy, per fare in modo che venga oscurato dal web con urgenza l’audio incriminato e tutto ciò che lede la sua privacy. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Rocío Muñoz Morales torna in pubblico dopo il caso Bova ed è più bella che mai

