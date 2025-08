Rocío Muñoz Morales al Magna Graecia Film Festival dopo il caso Raoul Bova | elegantissima in Moschino a bordo di una Mini Cooper Cabrio – Video

Rocío Muñoz Morales, prima uscita pubblica al Magma Graecia Film Festival dopo il caso che ha travolto Raoul Bova, suo ormai ex compagno e padre delle sue due figlie. L’attrice spagnola non è in Puglia e tantomeno in nessuna località segreta come molti siti web e quotidiani stanno riportando in queste ore. La Morales è infatti a Soverato per prendere parte al Magma Graecia Film Festival, diretto da Gianvito Casadonte, evento cinematografico dedicato alle opere prime e seconde, di cui l’attrice è membro della Giuria Internazionale. Rocío Muñoz Morales al Magna Graecia Film Festival dopo il caso Raoul Bova. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Rocío Muñoz Morales al Magna Graecia Film Festival dopo il caso Raoul Bova: elegantissima in Moschino a bordo di una Mini Cooper Cabrio – Video

