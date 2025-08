Robur attesa dal primo test ufficiale Al ‘Franchi’ arriva la Castiglionese

Tornano ad aprirsi i cancelli dell’Artemio Franchi: oggi pomeriggio alle 16, la Robur sarà impegnata, al vecchio Rastrello, nella prima amichevole pre-campionato in programma, contro la Castiglionese, squadra che milita nel campionato di Eccellenza. La gara è aperta al pubblico: per i tifosi che volessero assistervi (sarà aperta esclusivamente la tribuna coperta) il biglietto di ingresso, al costo di 5 euro, sarà acquistabile direttamente sul posto. Un’altra ottima occasione, dopo la partitella in famiglia con la Juniores, per vedere all’opera la squadra che Tommaso Bellazzini sta plasmando secondo il suo credo tattico e per il Siena di mettere benzina nel motore e riprendere confidenza con il campo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Robur attesa dal primo test ufficiale. Al ‘Franchi’ arriva la Castiglionese

