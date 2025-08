Risarcimenti ex Forteto Governo studia un fondo per le vittime della setta

Vittime del Forteto, nuovo capitolo. Dopo il fallimento della cooperativa ForteMugello, denominazione assunta circa un anno fa da Il Forteto, che si è vista respingere il concordato preventivo dai giudici del tribunale di Firenze anche perché "i vari organi sociali succedutisi negli anni non hanno adeguatamente provveduto ad accantonare in bilancio appositi fondi rischi ed oneri per la copertura delle probabili pretese delle vittime", nei palazzi di Roma ci si muove per trovare ulteriori soluzioni. Anche se siamo ancora in una fase preliminare, secondo quanto emerge, la Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti al Forteto starebbe valutando la fattibilità di un’operazione in grado di erogare i tanto agognati risarcimenti per le vittime delle violenze perpetuate nella comunità fondata dal ‘profeta’ Rodolfo Fiesoli, deceduto a maggio scorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Risarcimenti ex Forteto. Governo studia un fondo per le vittime della setta

In questa notizia si parla di: forteto - vittime - risarcimenti - governo

Chi era Rodolfo Fiesoli, il Guru della setta del Forteto morto a 83 anni. Le vittime degli abusi: «I suoi adepti tuttora attivi» - È morto Rodolfo Fiesoli, fondatore e leader per trent’anni della comunità del Forteto, una realtà comunitaria vicino Mugello in cui, a partire dal 1977, erano stati accolti bambini in affidamento.

Rodolfo Fiesoli morto, il guru di Forteto fu condannato per abusi. Le vittime: “La setta continua i suoi deliri” - Era stato condannato in via definitiva il 27 dicembre 2017 l’uomo che si faceva chiamare il Profeta, si atteggiava a guru ma era un pedofilo.

Risarcimenti 360 Vai su X

Risarcimenti ex Forteto. Governo studia un fondo per le vittime della setta; Vittime Forteto, appello al governo per i risarcimenti; Forteto, vogliamo rimediare ad errori di altri.

Nazismo: Parrini (Pd), 'scandaloso ricorso governo contro risarcimenti eccidio Falzano' - “Suscita sdegno l'ennesimo esempio di ostruzionismo del governo contro i parenti delle vittime di crimini nazifascisti. Segnala msn.com

Strage nazista Falzano, l'avvocatura dello Stato ricorre contro risarcimento eredi vittime - L'Avvocatura dello Stato ha presentato ricorso contro la sentenza del Tribunale civile di Arezzo che, il 20 gennaio scorso, aveva disposto un risarcimento ... Secondo gonews.it