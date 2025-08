"Sono particolarmente soddisfatto per questa ripresa dei lavori. È passato un po’ di tempo, ma le alternative a questo percorso di fiducia con la ditta affidataria erano impercorribili: avremmo dovuto ripartire da capo con la gara, con tempi ancora più lunghi e avremmo probabilmente perso il contributo regionale dovendo investire due milioni del nostro bilancio". Il vice-sindaco Alessio Gargini ha così commentato la ripartenza del cantiere relativo al fosso di via San Biagio, per un’operazione di mitigazione del rischio idrogeologico che è più volte finita nel mirino delle formazioni d’opposizione a causa delle interruzioni dei lavori e delle problematiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ripresi i lavori. Nessuna sosta ad agosto