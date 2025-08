Anche il Comune di Signa passa alla Taric, la tariffa corrispettiva, che prevede un pagamento proporzionale alla qualitĂ e quantitĂ di rifiuti prodotti. La novitĂ scatterĂ da gennaio 2026 e coinvolgerĂ 8.400 utenze tra domestiche e non domestiche, che dovranno essere dotate di contenitori e sacchi per la raccolta, corredati di strumenti digitali di rilevazione (Tag). I bidoncini attualmente in uso dovranno invece essere restituiti ad Alia (entro il 31 dicembre). Per agevolare il ritiro del nuovo kit e fornire informazioni, dal 5 agosto all’11 ottobre Alia Plures e Comune attiveranno uno sportello in via Santelli 15 all’ex Odeon (martedì, giovedì e sabato, 8. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Rifiuti, una rivoluzione per 8.400. Incontri pubblici sulla nuova tariffa