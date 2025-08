Rifiuti ingombranti | se vuoi liberartene devi prima liberarti della pazienza

“Benvenuti su L’Ortica, il quotidiano online piĂą pulito di Arezzo. Pulito, perchĂ© tutta la monnezza la trovate direttamente in strada.” Oggi siamo lieti (si fa per dire) di presentarvi il quarto articolo di fila sulla gloriosa saga dei rifiuti abbandonati, alias “la vera raccolta porta-a-porta: dalla porta alla strada”. Pare che in cittĂ si sia aperta una succursale non autorizzata dell’Ecomostro Park, dove ogni angolo si trasforma in un’area espositiva di elettrodomestici esausti, sanitari nostalgici e materassi da bivacco. Siamo passati dalla raccolta differenziata alla rassegnazione indifferenziata, con cittadini esasperati che si trasformano in “artisti dell’abbandono”, non per cattiveria, ma per legittima difesa. 🔗 Leggi su Lortica.it

