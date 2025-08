Ridate l’incarico al dottor Biagioni Appello di Fantozzi a Giani e Bezzini

Interrogazione del consigliere regionale Vittorio Fantozzi, capogruppo di Fratelli d’Italia, presentata al presidente Giani e all’assessore Bezzini per segnalare una situazione che riguarda l’assistenza sanitaria dei cittadini di Fabbriche di Vergemoli. "Da circa due anni i pazienti dello stimato medico Cervetti, andato in pensione vivono una condizione precaria – spiega –. Dopo essere stati assistiti dal nuovo medico Alessandro Biagioni, si sono trovati poi assegnati alla dottoressa Stefania Pistoia, il cui ambulatorio si trova in un altro comune. Oltre a vedere azzerato il rapporto che si era creato con il dottor Biagioni, i cittadini di Fabbriche si sono trovati disorientati e in apprensione, oltre al disagio di non avere piĂą un servizio importante come quello sanitario nel proprio comune. 🔗 Leggi su Lanazione.it

