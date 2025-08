Ribollita o risotto con le zucchine? Primo pranzo in libertà per Fiore

Vichi "Non ci penso nemmeno" disse. Fiore fece un sospiro e non disse più nulla. Gli sarebbe toccato comprarlo, quel libro. Voleva finirlo, come aveva fatto con tutti gli altri. Gli dissero di fare una firma sopra un grande registro e gli consegnarono il foglio di scarcerazione. Poi due secondini lo accompagnarono al cancello, e uno dei due gli dette una pacca sulla spalla. "Cerca di non farti più vedere, sennò qua dentro ci crepi". "Addio" disse Fiore. I secondini si voltarono e tornarono dentro. Lui fuori e loro dentro, pensò Fiore. Il poliziotto della guardiola alzò appena gli occhi per osservarlo, poi li riabbassò sulle parole crociate.

