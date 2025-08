Restyling alla stazione di Monza? Dopo neanche un mese la pavimentazione è già danneggiata

MONZA – A poco più di un mese dal termine dei lavori di riqualificazione della pavimentazione nella piazza della stazione di Monza, un tratto dell’area appare già danneggiato. Un cedimento parziale al confine con la strada ha attirato l’attenzione di consiglieri e cittadini, sollevando interrogativi sulla qualità dell’intervento appena concluso. I lavori, con il riutilizzo dei ciottoli storici già presenti, hanno voluto valorizzare il patrimonio esistente, in linea con le indicazioni della Soprintendenza. Ma quanto accaduto ha destato in Consiglio comunale la richiesta di chiarimenti da parte del consigliere Paolo Piffer (Civicamente), che ha espresso perplessità in merito all’accaduto: “Si stanno riscontrando già i primi problemi legati alla pavimentazione – dichiara –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Restyling alla stazione di Monza? Dopo neanche un mese la “pavimentazione è già danneggiata”

