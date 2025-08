Arezzo, 2 agosto 2025 – Un importante intervento di restauro e valorizzazione restituirà piena accessibilità e decoro a uno dei luoghi simbolo della città in vista delle celebrazioni per i 600 anni dalla morte di Masaccio Il colonnato di Palazzo d'Arnolfo sarà restaurato, i portoni lignei esterni torneranno al loro antico splendore e gli infissi interni saranno sostituiti per offrire una visione più aperta e luminosa verso piazza Masaccio. Sono questi i principali interventi previsti dal progetto “Interventi per una nuova accessibilità al Palazzo d'Arnolfo”, presentato dal Comune di San Giovanni Valdarno e ora sostenuto dalla Fondazione CR Firenze con un contributo di 100. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Restauro del colonnato e nuova accessibilità per Palazzo d'Arnolfo: in arrivo 100mila euro da Fondazione CR Firenze