Reggiana goditi l’amichevole di lusso La sfida con la Juventus è d’altri tempi

Amichevole di lusso per la Reggiana che oggi alle 11 affronterà la Juventus alla ‘Continassa’. La sfida è a porte chiuse, ma i tifosi di entrambi gli schieramenti potranno seguirla in diretta su Dazn e godersi le prime ‘mosse’ dei propri beniamini. Emozione particolare per Edoardo Motta, il portiere classe 2005 che un paio di stagioni fa fu prelevato proprio dal settore giovanile della ‘Vecchia Signora’, ma anche per Manolo Portanova che con i bianconeri, allora guidati da Allegri, ha esordito in Serie A il 26 maggio del 2019 nell’ultima di campionato contro la Sampdoria. Anche guardando al passato non mancano corsi e ricorsi storici tra le due squadre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Reggiana, goditi l’amichevole di lusso. La sfida con la Juventus è d’altri tempi

reggiana - amichevole - lusso - sfida

Juventus, ufficiale la prima amichevole: contro la Reggiana - La Juventus ha annunciato ufficialmente la prima amichevole della stagione 2025-26, un test contro la Reggiana in programma il 26 luglio al Mapei Stadium.

Reggiana, goditi l'amichevole di lusso. La sfida con la Juventus è d'altri tempi; Amichevole di prestigio per la Reggiana: appuntamento a Torino per affrontare la Juventus; Juventus-Reggiana: probabili formazioni, orario e dove vederla.

