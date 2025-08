Realme GT 8 Pro avrà specifiche tecniche impressionanti secondo un leak

Secondo Digital Chat Station, il nuovo Realme GT 8 Pro potrebbe offrire specifiche tecniche decisamente all'avanguardia. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Realme GT 8 Pro avrà specifiche tecniche impressionanti, secondo un leak

Design e specifiche tecniche di Realme GT 7T non sono più un segreto - Un leak delle ultime ore potrebbe aver svelato il design e le specifiche tecniche di Realme GT 7T, in arrivo L'articolo Design e specifiche tecniche di Realme GT 7T non sono più un segreto proviene da TuttoAndroid.

Realme P3 debutta il 24 giugno: specifiche da top di gamma e design “giovane” - Realme P3 in arrivo il 24 giugno con Snapdragon 6 Gen 4, batteria 6000 mAh, display AMOLED 120 Hz e design pensato per l'e-commerce globale L'articolo Realme P3 debutta il 24 giugno: specifiche da top di gamma e design “giovane” proviene da TuttoAndroid.

Realme 15 Pro 5G: trapelano alcune specifiche chiave e nuovi render dall’aspetto ufficiale - Realme 15 Pro 5G è sempre più vicino e fa sul serio: nuovi render e specifiche chiave mostrano il prossimo medio-gamma dell'azienda cinese.

Realme 15 e 15 Pro 5G: nuove conferme per la scheda tecnica; Design e specifiche tecniche di Realme GT 7T non sono più un segreto; realme GT 8 Pro: prime indiscrezioni sulle specifiche.

Realme ha svelato i nuovi Realme 15 e 15 Pro: tra le specifiche dei nuovi smartphone c'è spazio anche per una batteria con capacità da record - Realme ha svelato i nuovi Realme 15 e 15 Pro: gli smartphone hanno una batteria con capacità da record per un'autonomia al top e ottime specifiche ... Lo riporta libero.it

La famiglia dei Realme 15 è ufficiale con una batteria gigantesca e tanta IA - Realme 15 e Realme 15 Pro sono ufficiali in India e portano un design rifinito, un comparto fotografico migliorato e una batteria in grado di garantire un'autonomia eccellente. tuttoandroid.net scrive