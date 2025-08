Re Carlo lancia le giacche in tweed per cani a quasi 50 sterline l’una

Non basta più vestirsi in tweed per sentirsi davvero royal: oggi anche il tuo cane può sfoggiare lo stesso look aristocratico. Basta mettere mano al portafoglio. Re Carlo ha infatti lanciato una collezione di giacche in tweed per cani, in vendita nello shop ufficiale della tenuta reale di Sandringham. Royal dogwear: il nuovo lusso è per i quattro zampe. L’idea arriva direttamente dal cuore della monarchia britannica. Conosciuto per il suo amore per il tweed – un classico senza tempo del guardaroba inglese – Re Carlo ha fatto un passo oltre, trasformando il suo stile iconico in una linea couture per cani. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Re Carlo lancia le giacche in tweed per cani (a quasi 50 sterline l’una)

