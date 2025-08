ray donovan ovvero la serie perfetta

Roma, 2 ago – Qualche settimana fa vi avevo parlato del mio entusiasmo per MobLand, la nuova serie prodotta da Guy Ritchie. Ahimè, avevo ignorato da dove provenisse l’idea: precisamente da un prodotto andato in onda dal 2013 al 2020 e che, non so bene perché, mi era sfuggito: Ray Donovan. Ho voluto rimediare e, wow, mi sento di dire di essere di fronte alla serie tv praticamente perfetta. Professione fixer. Torniamo un attimo ai nostri giorni. MobLand venne annunciata inizialmente con il titolo The Donovans e doveva essere, appunto, uno spin-off di Ray Donovan, nel quale veniva raccontata l’origine della famiglia malavitosa irlandese poi trasferitasi negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

