Raspadori colloqui positivi tra l’Atletico Madrid e l’entourage ma il Napoli chiede almeno 35 milioni Schira

Giacomo Raspadori è finito nel mirino dell’Atletico Madrid, ma il Napoli non lo lascerà partire per una cifra bassa. Colloqui positivi tra Atletico Madrid e l’entourage di Raspadori. Nicolò Schira scrive su X: L’Atletico Madrid ha aperto i colloqui per provare ad acquistare Giacomo Raspadori dal Napoli. Colloqui positivi tra l’Atletico e gli agenti dell’ attaccante: mercoledì scorso c’è stato un incontro a Madrid, in cui l’Atletico gli ha offerto un contratto fino al 2030. Il Napoli chiede ancora almeno 35 milioni. #AtleticoMadrid have opened talks to try to sign Giacomo #Raspadori from #Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Raspadori, colloqui positivi tra l’Atletico Madrid e l’entourage ma il Napoli chiede almeno 35 milioni (Schira)

