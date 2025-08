Raspadori-Atletico Madrid contatti con gli agenti | idee chiare del Napoli

Giacomo Raspadori è finito nel mirino dell’Atletico Madrid per la prossima stagione ed ora la sua permanenza a Napoli è sempre più incerta Il futuro di Giacomo Raspadori è sempre più incerto e l’azzurro pian piano sembra diventare rosso e bianco, colori distintivi dell’Atletico Madrid. La squadra allenata dal Cholo Simeone è alla ricerca di una seconda punta da affiancare a Julian Alvarez. Nel mirino del club spagnolo è finito proprio Raspadori: il calciatore dei partenopei è alla ricerca di uno spazio maggiore. La titolarità al Napoli ora non è impossibile, ma con Lucca e Lukaku è sicuramente più complicata da trovare. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Raspadori-Atletico Madrid, contatti con gli agenti: idee chiare del Napoli

