Rappresentativa spezzina al ritiro nazionale ‘Scherma futura’ dei migliori U17 d’Italia Samuele Bellini giovane talento

Concluso nella suggestiva cornice del Villaggio Olimpico di Bardonecchia, il ritiro nazionale ' Scherma futura ' organizzato dalla Federazione italiana scherma, che ha coinvolto i migliori schermidori U17 d'Italia, specialità spada. Un momento formativo di alto livello, dove giovani atleti e tecnici si sono confrontati in un ambiente stimolante e ricco di opportunità . E anche in questa edizione, La Spezia c'è. Eccome se c'è: con uno staff tecnico di prim'ordine, atleti di talento e una presenza attiva che porta lustro alla nostra città e alla nostra scuola di scherma, il Circolo Scherma La Spezia.

In questa notizia si parla di: scherma - ritiro - nazionale - futura

