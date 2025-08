Rapporto Onu oltre 1.500 morti ad Haiti negli ultimi tre mesi

Almeno 1.520 persone sono state uccise e 609 sono rimaste ferite tra l'inizio di aprile e la fine di giugno di quest'anno ad Haiti. Gran parte delle vittime si sono registrate nella capitale Port-au-Prince ma, in crescita esponenziale nell'ultimo trimestre è stata la violenza nei dipartimenti Centrale e del Basso Artibonite. Lo rende noto un rapporto Onu che definisce "estremamente preoccupante" la situazione dei diritti umani nell'isola caraibica. Gli attacchi "continuano a provocare gravi violazioni dei diritti umani e ad aggravare una crisi umanitaria già di per sé estrema, causando spostamenti di popolazione di massa con conseguenze drammatiche, specialmente per donne e bambini", ha dichiarato la svedese Ulrika Richardson, rappresentante speciale per l'Ufficio integrato delle Nazioni Unite ad Haiti, in un comunicato che accompagna il rapporto diffuso sui social network dell'Onu. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

