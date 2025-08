Randagismo felino in Fvg | le associazioni incontrano Fedriga

Una delegazione composta da rappresentanti delle 33 associazioni attive nella lotta al randagismo felino in Friuli Venezia Giulia è stata ricevuta nei giorni scorsi dal presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, per un confronto diretto su una problematica sempre più urgente per il. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

"Randagismo, a Felino l'emergenza è sotto gli occhi di tutti" - “Non serviva aspettare l’estate per accorgersi che la situazione stava sfuggendo di mano: ad inizio giugno abbiamo presentato in Regione una risoluzione per chiedere l’attivazione di fondi dedicati alla sterilizzazione dei gatti, sia vaganti che di proprietà .

