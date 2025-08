Raid droni ucraini in Russia 3 morti

8.45 Tre persone sono rimaste uccise in Russia nel corso di attacchi di droni ucraini nella notte sulle regioni di Rostov, Penza e Samara. Lo rendono noto le autoritĂ locali. Le forze armate russe fanno sapere di aver intercettato nella notte 112 droni ucraini. In Ucraina, una persona è stata uccisa e altre 9 sono rimaste ferite per un attacco russo nella regione di Kherson. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it