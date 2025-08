Ragazza trovata morta nella piscina di una villa a Bagheria | in casa era in corso una festa

Palermo, 2 agosto 2025 ‚Äst√ą¬† morta nella¬†piscina di una villa, mentre all‚Äôinterno della casa¬†si stava svolgendo una festa privata. √ą della 21enne¬† Simona Cin√† il¬†corpo senza vita trovato questa notte nella¬†piscina di una villa a Bagheria, comune alle porte di Palermo. Una serata di divertimento finita in tragedia. Sono stati alcuni¬† partecipanti alla festa ad accorgersi che¬†stava accadendo qualcosa di grave e¬†ad avvertire il 118.¬†Vani i tentativi di rianimazione del personale medico e sanitario, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso della 21enne. Cosa √® successo¬†nella villa: la ricostruzione della tragedia¬†. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it ¬© Ilrestodelcarlino.it - Ragazza trovata morta nella piscina di una villa a Bagheria: in casa era in corso una festa

