Raccolta differenziata verso la costruzione dell’ottavo centro a Torino | investiti quasi 2 milioni di euro

Prendono il via i lavori per la realizzazione del nuovo centro di raccolta di Torino, l’ottavo presente in città , che sorgerà in via Massari angolo via Reycend, nella Circoscrizione 5. Il centro, a servizio dei quartieri Nord della città , permetterà di potenziare le strutture a disposizione dei. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: centro - raccolta - ottavo - torino

Cortona, ecco gli shopper per la raccolta dei rifiuti delle strutture ricettive del centro storico - Arezzo, 13 maggio 2025 – Cortona, ecco gli shopper per la raccolta dei rifiuti delle strutture ricettive del centro storico Partita la distribuzione dei kit.

Addio sacchi in strada. Dal 2 giugno cambia la raccolta rifiuti in centro storico - A partire dal 2 giugno 2025, il centro storico di Modena vedrà l’avvio di un nuovo sistema di raccolta dei rifiuti che eliminerà definitivamente i sacchi esposti su suolo pubblico, a vantaggio di maggiore decoro urbano e una gestione più funzionale dei conferimenti da parte dei cittadini.

“Rimini città centro benessere per animali”, Fratelli d'Italia avvia una raccolta firme - Il coordinatore comunale di Fratelli d’Italia Rimini, Claudio Mazzarino, in collaborazione con il responsabile del dipartimento Provinciale tutela benessere animale, Fabio Vergoni, e con tutto il direttivo comunale di Fratelli d’Italia Rimini, annunciano un’iniziativa a favore del benessere degli.

A Torino al via i lavori per realizzare l’ottavo centro raccolta rifiuti della città Bragantini: «È un intervento realizzato in una zona densamente abitata, ed è un tassello importante nella lotta agli abbandoni di rifiuti» Vai su X

Torino potrebbe avere una via dedicata a Gianni e Franco Vai su Facebook

Raccolta differenziata, verso la costruzione dell’ottavo centro a Torino: investiti quasi 2 milioni di euro; In via Massari al via i lavori per l’ottavo Centro di Raccolta Rifiuti di Torino; Circoscrizione 5, partiti i lavori per il centro di raccolta da 2 milioni di euro.

Raccolta differenziata, verso la costruzione dell’ottavo centro a Torino: investiti quasi 2 milioni di euro - Prendono il via i lavori per la realizzazione del nuovo centro di raccolta di Torino, l’ottavo presente in città, che sorgerà in via Massari angolo via Reycend, nella Circoscrizione 5. Da torinotoday.it

In via Massari al via i lavori per l’ottavo Centro di Raccolta Rifiuti di Torino - Al via i lavori per l'ottavo Centro di Raccolta a Torino Nord. quotidianopiemontese.it scrive